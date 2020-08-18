أخبار مصر | "برئاسة الوزير" تعرف على التشكيل الجديد لهيئة تنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "برئاسة الوزير" تعرف على التشكيل الجديد لهيئة تنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وذلك في إطار الحرص على تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.

وتضمن القرار تعديلاً في تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وعضوية ثلاثة عشر عضوا هم: أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوي الوظيفي الممتاز يختاره الوزير، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (مقرراً)، ورئيس سلطة الطيران المدني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

إضافة إلى أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحي والذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس بشأنهم بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة وهم: السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل بوزارة التجارة والصناعة، السيد طارق حسني مستشار وزير السياحة والآثار للدراسات الاستراتيجية والتسويق، والأستاذة دينا عزت خبير التواصل والتسويق.

وتضمنت التعديلات أيضا تعيين رئيس تنفيذي، يتولى تنفيذ خطط وسياسة مجلس الادارة ويكون مسئول عن سير اعمال الهيئة وعلى أن يعاونه عدد كاف من العامليين.

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قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة لشئون التدريب، إن الوزارة نظمت دورة تدريبية، تضمن توضيح قواعد التعامل مع الزائرين سواء المصريين أو الأجانب وخاصة في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وضمت الدورة العاملين من موظفي الأمن المدني وموظفي حجز التذاكر بالمتحف القبطي بمصر القديمة، وذلك تزامنًا مع عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضى.

وتابعت سها أن هذه الدورة جاءت في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وشمل محتوى البرنامج التدريبي كيفية التعامل في المواقف المفاجئة التي قد يتعرض لها الزائرين وتقديم خدمة سياحية ذات جودة عالية، لافتة إلى أنه تم وضع آلية لمتابعة وقياس كفاءة التدريب ومدى استفادة العاملين به وتطبيقه في مجال العمل.

وأشارت سها إلى أنه تم استئناف الخطة التدريبية للوزارة تحت مسمى "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة والتي تعد المرة الأولى التي يحصل عليها العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف من المتعاملين مع السائح على مثل هذه الدورات وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ومن المقرر أن يتم في نهاية كل دورة منح شهادة معتمدة للمتدربين من Institute of Hospitality in London من المملكة المتحدة، كما أنه سيتم تعميم هذه الدورات على باقي المناطق الأثرية والمتاحف.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت أولى هذه الدورات التدريبية في مارس الماضي بتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعي السياحي لديهم.