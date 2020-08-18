أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': نستعد لنقل المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': نستعد لنقل المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن انتهاء كافة استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي، الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن حسين زين وجه جميع القطاعات المعنية، بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل، والاستعداد بشكل جيد، لنقل هذا الحدث الهام، الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

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وأضافت الهيئة في بيانها، أن قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية، استعدت لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي يُنقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، غدًا الأربعاء الساعه الثالثة عصرًا بقاعة الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، عن بدء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والإثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020، على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان نتائج الجولة الأولى يومي الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية في الطعون اعتبارًا من يوم السبت 22 أغسطس إلى يوم الاثنين 31 أغسطس.