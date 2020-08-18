أخبار مصر | محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمدة 5 ساعات لنقل كابلات كهرباء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمدة 5 ساعات لنقل كابلات كهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المنفذة لأعمال مد كابل (66 ك. ف) والذى يستلزم قطع عرضى لشارع السودان أمام شارع الفرات بالإتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى ميدان الكيت كات.

وتؤكد محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالإتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه ميدان الكيت كات ابتداء من الساعة الـ 12 صباح يوم الاربعاء الموافق 19/8/2020م وحتى الساعه الـ 5 صباح ذات اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية .

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كما وجه محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة والاشراف ميدانيا على الاعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للغلق والاعمال.

وفى نفس الاطار محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة الإنتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن على إن يبدأ التشغيل فى غضون 48 ساعة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الخطوة جاءت استكمالا للمجهودات التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات للسعى نحو إنهاء مشكلات مياه الشرب التى يعانى منها أهالى حى بولاق الدكرور وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكافة قطاعات الحى.

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