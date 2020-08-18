أخبار مصر | الأرصاد: طقس اليوم حار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس اليوم حار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة 82%، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل حرصا علي سلامتهم.

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وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الامواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

فيما كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يتبقى على نهاية فصل الصيف شهر واحد فقط، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة

‎وخلال تصريحات ببرنامج "الآن"، الُمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أكد شاهين أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة

‎ولفت شاهين إلى أن الستة أيام القادمة ستشهد استقرارًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث تعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، فضلًا عن انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.