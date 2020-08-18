أخبار مصر | بالتفاصيل.. كيف تطور محافظة القاهرة مسار آل البيت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. كيف تطور محافظة القاهرة مسار آل البيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تم مناقشة مقترحات التطوير الخاصة بمسار آل البيت، ومنها تطوير شارع عبد المجيد اللبان نظرا لأنه المحور الرئيسي لسير المركبات "الطفطف" لعمل جوله لمسار أل البيت والتي تربط بين مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسه والسيدة عائشة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة تصميم الساحه المجاورة لمسجد السيدة زينب شارع بورسعيد، فضلا عن تطوير شارع السد وساحة السد.

وأشارت إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشه وتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع.

يذكر أن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورًا بباقى مزارات آل البيت بشارع الخليفة، وايضا بأثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسه ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذي يعتقد انه من نسب النبي عليه الصلاةوالسلام وقبة الاشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوي.‎

