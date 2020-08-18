أخبار مصر | الأوقاف تطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف تطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف أنه حرصا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتأكيدًا منها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها فإنها تؤكد على جميع العاملين بها الالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وطالبت الوزارة جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أي مخالفة في ذلك للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.

وأهابت الوزارة بكل أبناء المجتمع الالتزام التام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بالمخالفة وما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالفرد والمجتمع، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

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كما أسندت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الى الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان

في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة حيث خصصت الوزارة موضوع الخطبة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".

وقالت الوزارة أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

ومن جهة أخرى انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه.