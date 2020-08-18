مصر | 4 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد حريق مخزن زيوت بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد حريق مخزن زيوت بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا اندلع، داخل مخزن بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أحد المنشآت بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصر القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الحريق اندلع في مخزن بداخلة مخلفات أخشاب وزيوت على مساحة 300 مترًا، وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.