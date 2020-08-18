مصر | دفن جثتين ضحايا العقار المنهار بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دفن جثتين ضحايا العقار المنهار بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثتين عثر عليهما، أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار، وتسليم الجثتين لذويهما.

وتبين من التحقيقات النيابة، أن الجثتين إحداهما لوكيل بمكتب محاسبة، وآخر عامل بمحل مصوغات.

وأفادت التحقيقات بأن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تقوم بعمليات بحث عن ضحايا اخري أسفل الركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم الى المستشفى.

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وكانت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وأجهزة محافظة القاهرة تمكنت من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن.

وكشفت التحريات، أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.