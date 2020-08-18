مصر | إحباط ترويج 40 طن كبدة فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 40 طن كبدة فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته 40 طن كبده مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وعدم وجود مستندات دالة على مصدرها.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 50 قضية بإجمالي مضبوطات 11812 عبوة سجائر.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.