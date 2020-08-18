مصر | تأجيل محاكمة شيماء شاكر بتهمة التعدي على القيم لـ 1 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة شيماء شاكر بتهمة التعدي على القيم لـ 1 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل، للاطلاع.

وأحالت جهات التحقيق المتهمة شيماء شاكر و"مازن طاهر"، للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1319 لسنة 2020، حسبما أفاد المحامي أشرف فرحات.



وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.