مصر | لإعطائه دروسا خصوصية.. ضبط مدرس بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لإعطائه دروسا خصوصية.. ضبط مدرس بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية تجاه مدرس لمخالفته الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" بأسيوط.

وتبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوجود مركز تعليمى لتلقى الدروس الخصوصية بجوار إحدى المدارس بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين إنصراف طالبة كانت تقوم بشراء مذكرات خاصة من معلم- مقيم بذات الدائرة عقب وصول القوات، وبسؤاله نفى قيامه بإعطاء دروس خصوصيه حيث تم إصطحابه وإتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية للمساهمة فى تنفيذ محاور الخطة الشاملة التى إعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

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وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.