مصر | بحوزته 11 ألف دولار إمريكي.. ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزته 11 ألف دولار إمريكي.. ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الأموال العامة، ف ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن رصد المذكور وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (30500 جنيه مصرى - 11000دولار أمريكي)، كما تم ضبط (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى العديد من الرسائل والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة عين شمس وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر لخلافات حول الجيرة. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار ) وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجرمع (أحد الأشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.