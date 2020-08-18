مصر | إحباط محاولة تهريب 2,5 طن من مخدر البانجو بحوالي 7 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 2,5 طن من مخدر البانجو بحوالي 7 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب2،5 طن من نبات البانجو المخدر وتقدر بقيمة ٧ مليون جنيه.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان (سيارة نقل، وبراد).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة المشار إليها،بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته (958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2،5 طن - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثانى (غير متواجد) وإستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7000000 – سبعة مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.