مصر | الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لغسلهم 95 مليون من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة البحر الأحمر ؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (95 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة عين شمس وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر لخلافات حول الجيرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجرمع (أحد الأشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.