مصر | عاجل.. 1 سبتمبر نظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر" و"مازن" أمام المحكمة الأقتصادية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 1 سبتمبر نظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر" و"مازن" أمام المحكمة الأقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الأقتصادية، تأجيل القضية رقم 1319 لسنة 2020، والمتهم فيها كلا من شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لإطلاع من جانب الدفاع علي أوراق ومستندات الدعوي.

وأضاف المستشار علاء مصطفي المحامي، في بالنقض ومحامي مازن إبراهيم، في تصريح خاص ل "الخليج 365"، أن أوراق ومستندات الدعوي تتخطى ال ٨٠٠ ورقة وان القضية بها ملابسات مختلفة عما يثار في الإعلام وأننا آثرنا الصمت طول فترة التجديدات والتحقيقات والتي لنا عليها ملاحظات ستطرح علي المحكمة التي تنظر الدعوى لاسيما وأننا كلنا كمدافعين ومحكمة ونيابة نعمل وفقًا للقانون والدستور.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وعلي خلفية قضية الإعتداء علي فتاة "التيط توك" منة عبد العزيز، كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».

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وشمل قرار «النيابة العامة» بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وقد أقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

كما قدمت «النيابة العامة» أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام «محكمة الطفل».

