مصر | برقية تهنئة من رئيس محكمة النقض للسيسي بمناسبة العام الهجري

أرسل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء نصها كالآتي:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يسعدني أن أبعث لفخامتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن رجال القضاء بأسمي آيات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعيا الله أن يكون عام خير ورخاء علي مصرنا العظيمة في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل مشرق وان يمتع فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

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بدأت المنظمة العالمية لخريجي الازهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها " طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري، وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.

وتتناول البرامج التدريبية رفع كفاءة الأزهريين في استخدام التكنولوجيا، ومهارات سوق العمل، وتشمل: تكنولوجي مستويين (مبتدىء - متقدم) - المهارت الحياتية والوظيفية وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - اكسيل محاسبي - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإليكتروني.

كما استحدثت الجهات المشاركة التدريب على برامج Microsoft Office Specialist، والذى يعنى أن حـامله يعتبر معتمدا كأخصائى فى استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft.، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.

جدير بالذكر أن مشروع "منحة 5000 أزهري" أحد مشروعات " سفراء الأزهر" والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.