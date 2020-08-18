شكرا لقرائتكم خبر عن «استغاثات الوزراء» تستجيب لـ«محمود»: خطة عاجلة لعلاجه على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداً على حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، فقد استجابت اللجنة لاستغاثة الشاب «محمود. ر»، الذي يعانى من ورم بارز بمنطقة أعلى الرأس، وعودة هذا الورم بعد عمليتين جراحيتين لاستئصاله، وفي المرة الثالثة ظهر الورم خلال جلسات العلاج الإشعاعي، ويطلب علاجه من هذا الورم على نفقة الدولة.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الاستغاثة الخاصة بالمواطن محمود، تم تناقلها عبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها أحد البرامج التليفزيونية المسائية، مضيفاً أنه تم التواصل مع البرامج على الهواء مباشرة، موضحاً خلال مداخلته أن الحالة تحتاج إلى تشخيص أكثر دقة لتحديد خطة العلاج المناسبة، وأنه سيتم عرضها على لجنة مكونة من أبرز الأطباء في هذا التخصص لضمان التشخيص الدقيق للحالة، وتحديد خطة العلاج المناسبة، مؤكداً على تحمل تكاليف العلاج اللازم على نفقة الدولة.

وفي ذات السياق، قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الأستاذ الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام، والذي أبدى ترحيبه باستقبال الحالة بمكتبه، الأربعاء المقبل، لإجراء جميع الفحوصات والاشعة اللازمة لتشخيص الحالة وبدء خطة العلاج المناسبة على نفقة الدولة.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحي للشاب محمود عن قرب، كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة التي يتم نشرها سواء في وسائل الإعلام المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل معها.