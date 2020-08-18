شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلن إنهاء استعداداتها لنقل مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين، كافة استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبير.

ووجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجري لأول مرة من مبنى ماسبيرو .

من جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسه الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام غدا الأربعاء الساعه الثالثة عصراً بقاعه الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.