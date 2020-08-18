«الوطنية للإعلام» تعلن إنهاء استعداداتها لنقل مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الشيوخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين، كافة استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبير.
ووجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجري لأول مرة من مبنى ماسبيرو .
من جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسه الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام غدا الأربعاء الساعه الثالثة عصراً بقاعه الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.
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