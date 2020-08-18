شكرا لقرائتكم خبر عن بـ18 مليون جنيه.. التحفظ على 530 ألف عبوة سجائر قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الميناء بالإسكندرية بالتحفظ على 530 ألف عبوة سجائر حاول أحد المستوردين تهريبها بدون دفع الرسوم الجمركية المستحقة والتى تقدر بـ 18 مليون جنيه.

تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مستلزمات مصانع، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

مصادرة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية - صورة أرشيفية

على الفور تم تشكيل لجنة أمنية بالإشتراك مع الجهات المعنية، وعقب استئذان النيابة العامة تم فض رصاص الحاوية وبتفتيشها عثر على 1200 كرتونة سجائر بإجمالى 530 ألف علبة سجائر، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومحظور دخولها البلاد، تقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 18 مليون جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق قررت التحفظ على المضبوطات وسرعة ضبط صاحبها وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.