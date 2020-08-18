شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد محمد سلمي السواركه على ميدان الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة شمال سيناء إطلاق اسم الشهيد اللواء محمد سلمي السواركه، على ميدان الشيخ زويد، تقديرًا لدوره البطولي وتضحياته من أجل الوطن.

وقام مجلس مدينة الشيخ زويد بوضع لافتة على الميدان تحمل اسم الشهيد، ابن مدينة الشيخ زويد، وسط ارتياح كبير وسعادة من المواطنين.

وولد اللواء محمد سلمي عبدربه السواركة بشمال سيناء، في 15 يوليو 1962 بالشيخ زويد، والتحق بكلية الشرطة عام 1980 وتخرج منها عام 1984، ليعمل في محافظة قنا لمدة عام، ليعود إلى شمال سيناء ليعمل فيها حتى استشهاده في 25 يوليو 2014.