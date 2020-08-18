شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٣٩٧ محضرًا وضبط ٤٦ طن مواد غذائية في حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، والإدارات التموينية ومديريتي الصحة والطب البيطري، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية، والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى

من جانبها، أوضحت وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير ١٣٩٧ محضرًا متنوعًا، منها تحرير٩٧٣ محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ٤٢٤ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وتم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها ٤٢ طن ملح طعام بديرب نجم والعاشر من رمضان، و٨٥٠ كيلو دقيق ٨٢٪ بالعاشر من رمضان، و١٠ كرتونة زيت بكفر صقر، و٧٥٠ كيلو سكر بالزقازيق، و٤٠٠ كيلو صلصة بالعاشر من رمضان و٦٢٥ كيلو لحوم بمنيا القمح، و٢٥٠ كيلو لحوم سودانية بالعاشر من رمضان.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهوله المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة لبيعها في السوق السوداء منها ٢ طن أسمنت بديرب نجم، و١٢٠ قطعة ملابس بالزقازيق، و٣٥ علبة سجائر بديرب نجم.