شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على المخابز ببورسعيد.. ومديرية التموين: «تم تنفيذ قرار الوزير بدقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد مجدي الخضر، مدير مديرية التموين ببورسعيد، فجر اليوم، حملات مكبرة على مخابز الرغيف التمويني، بإشراف ناصر ثابت المدير العام، وضمت الحملة الرقابة التموينية برئاسة خالد فهمي، وفريق من مباحث التموين، وتابعت الحملة تنفيذ قرار وزير التموين بضبط وزن الرغيف المدعم إلى ٩٠ جراما.

وأكدت مديرية تموين بورسعيد انتظام العمل في جميع المخابز دون أي ملاحظات وتم تنفيذ قرار الوزير بدقة، وأوضح خالد فهمي أن «وزن الرغيف قبل القرار كان ٩٠ جراما وكان مسموحا بزيادة ١٠ جرامات، لكن الجديد في قرار وزير التموين هو عدم السماح بالزيادة وإلزام المخابز بعدد أرغفة محدد لكل جوال دقيق».