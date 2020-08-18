شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمنح مالك TikTok ٩٠ يومًا للتخلي عن الأصول الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا لشركة ByteDance المالكة لتطبيق «تيك توك» بتصفية العمليات في البلاد في غضون 90 يومًا وتدمير البيانات ذات الصلة، حيث يطلب أي مشتر محتمل الحصول على تصريح من هيئة الاستثمار الأجنبي.
وفي أمر تنفيذي تم توقيعه، قال ترامب إن هناك «دليلًا موثوقًا به أن» ByteDance «قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة» من خلال ملكيتها للأصول التي كان يسيطر عليها تطبيق Musical.ly سابقًا وبعد ذلك بوقت قصير، تم دمجه مع منصة الوسائط الاجتماعية القائمة على الفيديو TikTok، كجزء من محاولات لتوسيع بصمة الأخيرة خارج الصين.
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