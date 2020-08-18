شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنوفية»: تحصين 76 ألف و771 رأس ماشية وضبط 6 طن لحوم ورنجة فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم خلال شهر يوليو 2020، تم تحصين 76 ألف و771 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية والجدري ومرض النيموباك، وكذا تحصين ما يقرب من 10 آلاف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.

وأضاف «عوض» أنه تم تلقيح 2144 من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعى، والتأمين على 1238 رأس من الحيوانات، فيما تم علاج 59 ألف و213 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص 4145 حيوان وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم، فيما تم ذبح 8 آلاف رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزر، وكذا ذبح 64 ألف و424 طائر في 5 مجازر الدواجن بالمحافظة.

وأكد عوض على شن عدد 35 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 6 طن و396 كجم من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مشيراً إلى تطهير 1120 منشأه حكومية وغير حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ المنوفية، المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملات والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على الأمراض التي تصيب الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية.