شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدق على قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 171 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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