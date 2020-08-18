شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل أحكام مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 172 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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