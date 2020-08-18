شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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