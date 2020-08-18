شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار خفض وزن الرغيف.. حملات مكثفة على المخابز بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثف رجال التموين بكفرالشيخ حملاتهم على المخابز منذ بداية اليوم لتنفيذ قرار خفض وزن الرغيف ليصبح 90 جراما بدلا من 110 جرامات.
وكشف مصدر مسؤول بمديرية تموين كفرالشيخ، طلب عدم ذكر اسمه، بأنه تم تكثيف الرقابة من رجال التموين ومباحث التموين على المخابز بكافة أنحاء المحافظة للتأكد من تنفيذ القرار وعدم استغلال المواطنين، وأكد أن المخابز التزمت بتنفيذ القرار ولاتوجد أية مشاكل.
وكانت قد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، قرارًا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.
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