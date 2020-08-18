شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية ترصد معاناة «سيدة الأقصر».. و«التضامن» تتابع مشكلاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مشاركة إيجابية من أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، تناولت استغاثة المواطن إيضاحًا لصعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منه مواطنة مسنة تدعى «فتحية ج. ا.»، تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، ومقيمة بمفردها بقرية الزينية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما يرد من شكاوى واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق منها بالنواحي الإنسانية، وتأكيدًا على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن التعامل مع هذه الاستغاثة يعد نموذجًا للجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة، موضحًا أنه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة دعم كافة الأسر والشرائح الفقيرة، فقد تم بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة محل الاستغاثة، حيث توجه فريق العمل المكلف من مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، وتبين أن المواطنة أرملة مسنة تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، وتحصل على معاش كرامة بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيهًا شهريًا، علمًا بأن المواطنة تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن وليس به أي أثاث أو أدوات كهربائية، كما أن المنزل يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار التعامل الفوري مع الاستغاثة، موضحًا أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي رقم ٣٣ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ والمرسلة لمؤسسة التكافل الاجتماعي برقم صادر ٥٧٢ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ لربطها وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الإجتماعية، فضلاً عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز ٥ شعلة من جمعية أبناء البلد للتنمية.

وتضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل لجمعية الأورمان بالأقصر لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية مصر الخير لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريا، فضلاً عن تسليم المواطنة سريرًا خشبيًا عرض ١٢٠سم بالمرتبة والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بالزينية بحري بمحافظة الأقصر.

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