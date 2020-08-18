شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الخدمة الصوتية.. 98٪ نسبة نجاح الدفعة الأولى لـ «ألسن قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الألسن عبر الخدمة الصوتية. وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح بليسانس الألسن جامعة القناة بلغت ٩٨.٠١٪. من جانبه أوضح الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن، أن نسبة النجاح بقسم اللغة الصينية بلغت ٨٦،٣٦٪، واللغات الشرقية واللغة الفارسية وقسم اللغات الشرقية واللغة التركية وقسم اللغة الإنجليزية بلغت نسبة النجاح بهم ١٠٠٪، وبلغت نسبة النجاح بقسم اللغة الفرنسية ٩٦،٩٧٪. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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