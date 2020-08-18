الأنبا باخوميوس يقيم 4 مكرسات جدد فى البحيرة ويمنح 5 أخريات رتبة "مساعد شماس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمّ الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صلوات التكريس لأربعٍة من طالبات التكريس ممن اجتزن فترة الاختبار المقررة للخدمة فى الإيبارشية، قبيل بدء القداس الإلهى، فى كنيسة السيدة العذراء مريم بكرمة مارمرقس بدمنهور.
وقالت الكنيسة القبطية، إن المكرسات الجديدات هن، تاسونى هلبيس، تاسوني فبرونيا ، تاسوني سيرافيما، تاسوني بستيس.
المكرسات الجدد
وفي السياق ذاته منح الأنبا باخوميوس خمسة مكرسات رتبة مساعد شماسة، وهن، تاسونى بربارة، تاسونى بارثينيا، تاسوني بترا، تاسوني كاترين، تاسونى أكسيا، كما تم قبول خمس فتيات جديدات من الراغبات فى الخضوع لفترة الاختبار لحياة التكريس.
وشارك فى صلوات التكريس والقداس صاحبا النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى ونيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس المنتزة بالإسكندرية.
يذكر أن إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، نظمت اليوم السنوى الخامس والأربعين لخدام وخادمات الإيبارشية، بعنوان "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ في الضيق مواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَة، الخادم فى زمن كورونا: (ألم، صلاة، رجاء)"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وترأس الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، اللقاء بمشاركة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بالإضافة إلى من يقارب عددهم 219 من خدام وخادمات الايبارشية.
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