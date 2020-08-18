إسقاط الجنسية عن سودانى من أصل فلسطينى لانضمامه لهيئة أجنبية تقوض نظم الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية عن عثمان إبراهيم عثمان يوسف الأغا من مواليد الإسماعيلية "سودانى من أصل فلسطيني"، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة. كما قرر رئيس الوزراء ضم اللواء دكتور خالد عبد الحميد خضر لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية "قطاع الشئون القانونية ". Advertisements ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات ، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التى تقوم على تنفيذها.

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