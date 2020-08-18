شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لأسر الشهداء يسلم عقد شقة لمصاب عجز كلى ويوجه بعلاجه بمستشفى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء، عقد وحدة سكنية للمصاب أحمد شريف عبد المنعم (عجز كلي) من محافظة الأسكندرية .



وفي استجابة سريعة لحالة المصاب قررالسيد أمين عام المجلس علاجه بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيلي التابع للقوات المسلحة بالعجوزة .

كان اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قد أعلن فى وقت سابق عن افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب.

وأكد أمين عام المجلس على أن العيادات تشمل كافة التخصصات والأقسام الطبية وتعمل على مدار اليوم لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

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وكان المجلس قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في كافة التخصصات لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.

وصرح "الخطيب" بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.







