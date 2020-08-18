شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: إنفاق المرأة من مالها الخاص فى بيت الزوجية "صدقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، التى جاء من بينها سؤال نصه: هل إنفاق المرأة لمرتبها فى بيت الزوجية تُحسب لها كصدقة؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: نفقة المرأة فى بيت الزوجية ليست واجبة، وبالتالى إذا أنفقت المرأة من مالها الخاص، فهو عملا مبرورا، ومشكورا، وتحسب لها كصدقة، إن شاء الله، وعليها أن تبغى بذلك وجه الله تعالى.

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وأجاب أمين الإفتاء، على سؤال: هل بيع السجائر بالسوبر ماركت حرام؟، قائلا: دار الإفتاء تُفتى بحرمة التدخين بيعا وشرائا واستعمالا وكل شئ متعلق بالتدخين، وحرمة التدخين ليس أمرا مجمع عليه، ونفرق هنا بين من يعمل وليس لديه مورد رزق غيره، فهناك رأى لا يحرم التدخين، وبالتالى قد يُجيز ذلك العمل بها لحين إيجاد مورد أخر، أما من ينوى فتح عمل جديد يعتمد على التدخين فذلك حرام، وعليه البحث عن مجال أخر.

أما عن سؤال: كلما يأتى لى عريس، لا يكتمل الأمر، الجميع يقول لى معمول لى عمل، ماذا أفعل؟، أجاب قائلا: التزمى أزكار الصباح والمساء، والمعوذتين، وإدعى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك الزوج الصالح، وقولى "يارب إنى إلى ما أنزلت إلى من خير فقير"، وسيرزقك الله بشريك حياتك.