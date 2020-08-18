شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الراقصة الطائرة تظهر فى فرح شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من فرح شعبي تظهر فيه فتاة وهى ترقص مُعلقة من شعرها، ومدلاة من السقف، وتتحرك كأنها طائرة فوق رؤوس الموجودين، مما أثار حالة من الجدل مع ملاحظات البعض أن الفتاة صغيرة فى السن، وربما تكون أقل من السن القانونية مما يستوجب تدخل الأجهزة المعنية. Advertisements لمعرفة تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى.. لمعرفة تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى..

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