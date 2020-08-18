شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: 11 متحف فى 6 محافظات متاحة لزيارة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار أن المتاحف المتاحة للزيارة حاليا هى 11 متحف فى 6 محافظات، واكدت أنه سيتم الإعلان عن فتح المتاحف المغلقة تباعاً مع إنحسار فيروس كورونا (covid-19).

وتشمل المتاحف المتاحة للزيارة حالياً، والتابعة لقطاع المتاحف⁦ بالمجلس الأعلى للآثار - وزارة السياحة والآثار، وحتى إشعار آخر هى : المتحف المصرى بالتحرير، متحف الفن الإسلامى، المتحف القبطى، متحف الشرطة القومى، متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، متحف الإسكندرية القومى، متحف الأقصر، متحف التحنيط بالاقصر، متحف الغردقة القومى، متحف آثار مطروح، ومتحف كهف روميل بمطروح.

ومن ضوابط زيارة المواقع الاثرية والمتاحف تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشى الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، الالتزام بالمسافات الآمنة فى أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).