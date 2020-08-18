شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تقدم مساعدات لأسر الصم المتضررين اقتصاديا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الثلاثاء، مساعدات غذائية لأسر الصم الأكثر احتياجاً، والذين تأثروا اقتصاديا بجائحة فيروس كورونا وذلك بمقر وحدة الصم بمصر القديمة، على أن تستمر تلك الخدمة حتى غدا الأربعاء.

من جانبها قالت الدكتورة مارى إسحاق مديرة وحدة الصم، فى بيان للكنيسة، إن توزيع المساعدات الغذائية بدأ فى أبريل الماضى بعد أن لاحظت الكنيسة زيادة المتضررين اقتصاديا ومادياً جراء سياسات الإغلاق وقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا الأمر الذى دفعنا لسد هذه الاحتياجات المتزايدة.

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ولفتت مارى إلى أن الوحدة تعمل على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

ووحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993، كما أن خدمة الكنيسة الأسقفية بدأت فى مصر عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.