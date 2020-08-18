شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالخانكة فى القليوبية لمدة 12ساعة لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي: (القلج-سرياقوس-عرب العيايده البحرية والقبلية-الجبل الاصفر-منشيه الجبل الاصفر-منطقه 23يوليو)، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسه صباح يوم الأربعاء الموافق19/8/2020 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال غسيل شبكات المياه تمهيداً لتشغيل محطة مياه سرياقوس المرشحه 145 الف م3/يوم.

Advertisements

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.