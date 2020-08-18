شكرا لقرائتكم خبر عن "لم أصلى لمدة 10 سنوات.. فكيف أقضى ذلك الدين؟".. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، التى جاء من بينها سؤال نصه: 10 سنوات لا أصلي وتبت إلي الله هل أصلي الفروض القديمة، ولا أكثر من النوافل، وفى حالة صلاة الفروض القديمة كيف يتم ذلك قبل الفرض العادى أم بعده؟.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: الصلوات التى لم تصلى تظل معلقة برقبة الإنسان، لابد من تأديتها قبل الموت، وإذا كانت 10 سنوات فهى مدة طويلة، لكن لابد من قضائها، لذا لابد من تعليم أبنائنا الصلاة من الصغر لتكون ضمن برنامجهم اليومى، دون تهاون بها، من سن 7 سنوات للبنين، وفى سن 10 سنوات نبدأ محاسبتهم عليها.

وأضاف ممدوح،: ولقضاء 10 سنوات، يمكن صلاة فرض مع كل فرض جديد، أو صلاة فى نهاية كل يوم، يمكن صلاة يوم كامل، أو صلاة صلاتين قبل كل صلاة، فالصلوات الخمس تستغرق حوالى 9 دقائق من وقت الشخص، فى حين أن الحلقة لأى مسلسل تصل إلى 45 دقيقة، داعيا الله أن يردنا إليه ردا جميلا.

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وأجاب أمين الإفتاء، على سؤال: هل يمكن الصلاة فى السيارة دون معرفة اتجاه القبلة، إن كنت فى مهمة؟ قائلا: بهذا الحال تكون الصلاة باطلة، ويُفضل الانتظار لحين الوصول إلى أى مكان يمكن الوقوف به بالسيارة والصلاة فى مكان مناسب، بعد معرفة اتجاه القبلة.