شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "هذا بلد مسلم".. تحطيم بحرينية لتماثيل هندوسية يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية فى إحدى المتاجر، ما أثار حالة من الجدل إزاء تصرفاتها.
الفيديو المتداول يظهر السيدة داخل المتجر وهي تتبادل الحديث مع أحد العاملين حول بيع التماثيل، وتُسمع وهي تقول: "هذا بلد مسلم صح؟ ليس بلدا كافرا. صحيح أم لا؟ كيف تبيعون هذه التماثيل"، وتبدأ بعدها بتحطيم عدد منها احتجاجا على بيعها في البلاد.. وفيما يلى نستعرض القصة كاملة.
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