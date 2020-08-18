شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: سداد رسوم عضوية واشتراكات الاندية الرياضية بالتقسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تشجيعاً للانضمام إلى الأندية الرياضية والاجتماعية فقد تمت الموافقة على إدراج تمويل خدمات سداد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية للأندية الرياضية والاجتماعية لقائمة الأنشطة التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي وذلك في ضوء تزايد قيمة رسوم العضوية والاشتراكات السنوية بالأندية الرياضية.

يذكر أنه سبق وصدر في شهر مارس 2020 القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، كما يعمل القانون على زيادة معدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية ويزيد من معدل الطلب المحلى.