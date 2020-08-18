شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأخبار» يعلن منح البث للقنوات الراغبة في نقل انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، نقل مؤتمر الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ غدا الأربعاء. وأضافت «سالم» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن قطاع الأخبار سوف يعطي البث للقنوات التي ترغب في نقل المؤتمر عن التليفزيون المصري، على أن يتم نقله على أكثر من قناة في التليفزيون المصري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قطاع الأخبار» يعلن منح البث للقنوات الراغبة في نقل انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.