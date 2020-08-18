شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: استمرار غلق الشواطئ لحين إشعار آخر.. وضوابط لـ٣ خاصة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار غلق الشواطئ العامة وممشى الطور السياحي، لحين صدور قرار بإعادة فتحه عقب استقرار الأوضاع الصحية بزوال فيروس كورونا المستجد.

وكلف «فودة» خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء، أيمن رخا، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، بالتفتيش على ٣ شواطئ خاصة بشرم الشيخ، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لضوابط وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ خلال الجلسة إلغاء تخصيص مساحة ٣٦٨٦ متر مربع لإقامة مجلس شعبي محلي بطور سيناء بعد توفر تمويل مالي مع إحلال وتجديد القاعة الموجودة حاليا بمجمع المصالح الحكومية بالطابق الأرضي مع وضع لافته باسم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

كما قرر المحافظ منع تركيب اعلانات مخالفة أو لافتات تعيق أجهزة المرور ويتعارض مع قائدي السيارات وإرباك حركة المرور .