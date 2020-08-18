شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 6 مناطق في الخانكة الخميس لمدة 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن بعض القرى بالخانكة، وهي: (القلج وسرياقوس وعرب العيايده البحرية والقبلية والجبل الاصفر ومنشيه الجبل الاصفر ومنطقه ٢٣يوليو)، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الخميس المقبل وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال غسيل شبكات المياه تمهيداً لتشغيل محطة مياه سرياقوس المرشحه ١٤٥ ألف م٣/يوم. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.