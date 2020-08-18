شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة المصرية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٢ هجرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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