وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب حماية من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا «كوفيد 19» للمستفيدين من المساحات الأمنة للفتيات والسيدات الوافدات من الدول العربية، والتي نظمتها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتدريب الشباب» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك بمركز شباب العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأيمن عبدالله، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إحتفالية اليوم تحمل إهتمامًا خاصًا من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للوافدين والوافدات من الدول العربية الشقيقية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية لهم وتعليم الحرف اليدوية بمراكز الشباب وتسويق منتجاتهم ليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أن مصر قوية بقيادتها السياسية وجيشها العظيم وشرطتها المدنية وتحتضن الأشقاء العرب وتوفر لهم كافة سبل الدعم والمساندة، وقال: «معندناش لاجئين في مصر الجميع أشقاء في وطنهم الثاني، فمصر حاضنه لجميع الأشقاء فمن يأتي لمصر يعيش معنا وبيننا ويتعايش مع الأسر المصرية».

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سعادته لمشاركته في إحتفالية تكريم الوافدات من الأقطار العربية الشقيقة والحاضنة للجنسيات العربية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بأشقائها العرب، وتقوم بالعديد من المبادرات للوافدين والوافدات وتوفير برامج الرعاية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع وتأهيلهم نفسيًا وإجتماعيًا، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة في العمل على دمج وإنصهار الوافدين في سوق العمل المصري من خلال تقديم برامج ترفيهية وأنشطة ومهارات حياتية وتوفير المساحات الآمنة لهم في ممارسة جميع الأنشطة بحرية كاملة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لسعيه الدائم والدؤوب لتقديم كافة الخدمات اللائقة للأشقاء العرب والوافدين، مؤكدًا أن مصر هي الوطن الأم وقلب العروبة النابض.

بدوره، قال اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، إننا جئنا اليوم لنشهد الاحتفال بأحد المشروعات الدالة على التآخي والعروبة ووقوف مصر وأبنائها مع الأشقاء في الوطن العربي، وتقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية للوافدات السوريات من خلال تفعيل برنامج الشؤون الإنسانية للمساحات الآمنة، والذي يقدم للشقيقات الوافدات كافة أوجه الدعم النفسي والمالي والمعنوي من خلال برامج مقدمة لهم بمراكز شباب العاشر والزهور والشمس، مؤكدًا أن الهدف من برنامج المساحات الآمنة دمج الوافدات بالمجتمع المصري والتوعية ضد العنف، موجهًا الشكر لصندوق الأمم المتحده لتعاونه المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ مثل تلك البرامج التي توفر الحماية الإنسانية.

وقدمت صباح أسعد عبدالوهاب، ممثلة الوافدات السوريات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وأعربت عن سعادتها بمشروع المساحات الأمنة والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، حيث أتاح الفرصة لتقديم كافة أوجه الدعم للوافدات السوريات وإقامة مشروعات خاصة بهم لعرض منتجاتهم ليحيوا حياة كريمة، وقالت إنه تم تقديم العديد من الدورات عن الدعم النفسي، والصحة الإنجابية، حيث يعد المشروع مظلة حقيقية يشعر الوافد بالأمان، ويتخلص من أعباء التجارب المريرة التي يعاني الوافدون من ويلات الحروب.

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وفي نهاية الاحتفالية، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإهداء درع المحافظة للأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لمجهوداته في تنفيذ برامج الحماية الإنسانية وتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الشباب والرياضة داخل محافظة الشرقية.

وعلى هامش الاحتفالية، حرص وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية على تفقد معرض للمنتجات السورية، ويشتمل على معروضات من المنتجات الاستهلاكية كالملابس والأدوات المنزلية والعطور وأدوات الزينة وألعاب ترفيهية.

وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا

وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا

وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا

وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان احتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا