شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ المنوفية مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والوفد المرافق له، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

تأتى هذه الزيارة في إطار مناقشة بحث الفرص الإستثمارية بالمحافظة وتذليل المعوقات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية وتعظيم سبل الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

ورحب المحافظ بالمستشار محمد عبدالوهاب على أرض المنوفية، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ مناسب لهم وتشجيعهم على زيادة حجم الإستثمار بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالجهود التى يقوم بها محافظ المنوفية منذ توليه حقيبة المحافظة وسعيه الدائم لإقامة مشروعات إستثمارية جديدة لدفع سبل التنمية ودعم حركة الإستثمار، مؤكداً على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بشأن زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير المناسب للمستثمرين والتشجيع على زيادة حجم الإستثمارات في كافة المجالات.