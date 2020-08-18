شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم في اختبارات القدرات بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة المنيا، استقبال طلاب الثانوية العامة الجُدد المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بها هذا العام، وذلك بكليات الفنون الجميلة، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، قيام أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بتسجيل رغباتهم وإجراء الاختبارات بكليات الجامعة الأربعة، مشيرا إلى أنكليتي التربية الرياضية، والفنون الجميلة «فنون» سجلت أكبر نسبة إقبال، وتواصل الجامعة استقبال المتقدمين لأداء الاختبارات حتى 20 أغسطس الجاري.