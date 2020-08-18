شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: 2491 متدربًا في 55 دورة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالى والقانوني والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وناقش الدكتور منصور، خلال الاجتماع، ضوابط الدورات المباشرة داخل المركز والتقرير الفنى للمركز خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو من العام الجارى، حيث كشف التقرير عن تدريب 2491 من المتدربين فى 55 دورة مختلفة تم عقدها داخل المركز.

وأكد رئيس الجامعة أن الدورات تنوعت ما بين مهارات الاتصال، النزاهة والشفافية، والإدارة الجامعية، والتخطيط الاستراتيجي، واستخدام التكنولوجيا، والنشر الدولى.