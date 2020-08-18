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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية: ترميم طريق «كفر الأربعين- برقطا» ومخاطبة «(صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية جولاتها في القرى استجابة لشكاوى المواطنين، حيث قامت بزيارة قرية كفر الأربعين ببنها رغبة في مطلب الأهالي هناك للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعه والعمل على حلها، كما تفقدت طريق قريه كفر الأربعين- برقطا بناءا على الشكوى المقدمه من الأهالي لسوء حاله الطريق، وإنه في احتياج إلى ترميم ورصف.
وأثناء تفقد «ريان» شوارع القريه لاحظت وجود مخلفات تطهير مصرفي الرشاح العزازية بعزبه أباظة بكفر شكر مرورا بعزبه عبدالمجيد، والتي تقع بين محافظتي القليوبية والشرقيه، وتم التواصل مع مدير عام الصرف بالقليوبية لسرعة رفع وتطهير المصرف وسرعة التنسيق مع مسؤول المصرف بمحافظة الشرقية.
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